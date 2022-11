Selbsthilfegruppe für Essstörungen löst sich auf

Wo sich Betroffenen von Magersucht, Bulimie und Adipositas in Neuburg jetzt hinwenden können.

Nach 37 Jahren beendet Petra Strehle ihr Engagement als Leiterin der Selbsthilfegruppe für Esstörungen in Neuburg. In den vergangenen drei Jahren waren es noch fünf Betroffene, die regelmäßig zu den Treffen kamen. „Für mich ist es jetzt einfach an der Zeit, neue Wege zu gehen, auch wenn es mir nicht ganz leicht fällt", begründet sie das Aus. Viele Abende habe sie in ihrer Freizeit der Selbsthilfegruppe gewidmet - und sei immer mit dem Herzen dabei gewesen.

Petra Strehle war selbst von Magersucht und Bulimie betroffen. Aus diesen Erfahrungen heraus gründete sie 1986 die Selbsthilfegruppe in den Räumen der Caritas. Dort konnten sich im Laufe der Jahre viele Betroffene von Essstörungen wie Magersucht, Bulimie, Adipositas und Binge Eating Hilfe holen, beispielsweise bei Erfahrungen mit Klinikaufenthalten oder therapeutischen Behandlungen, Literatur und ärztliche Kontakte. Mitunter kamen auch Familienangehörige zu den Treffen, um zu erfahren, wie sie den Töchtern, Frauen oder Schwestern helfen können.

Betroffene mit Essstörungen können sich nun an die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle der Caritas wenden. (AZ)