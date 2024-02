Neuburg

Selbstversuch an der Stange: Warum Poledance eine unterschätzte Sportart ist

In der Pole Spirit Tanzschule in Neuburg können Frauen jeden Alters den Stangentanz erlernen.

Plus Viele haben der Sportart Poledance gegenüber Vorurteile. Doch dahinter steckt mehr als sinnliche Bewegung. Unsere Kollegin hat es in Neuburg ausprobiert.

Langsam und kontrolliert dreht sich die junge Frau an der Stange. Die Beine hat sie kraftvoll um das schlanke Metall gewickelt und gleitet allmählich nach unten, bis sie auf dem Boden aufkommt. Neben ihr hängt eine andere Tänzerin kopfüber an der Stange, nur durch die Kraft ihrer Beinmuskeln kann sie sich daran halten. Beide Frauen üben sich in Poldance, einer Form des Tanzes, die mit vielen Klischees behaftet ist. Ist es also eher eine Sache für zwielichtige Stripclubs oder doch eine ernst zu nehmende Sportart? Um diese Frage zu beantworten, habe ich in einem Neuburger Studio den Selbstversuch an der Stange gewagt.

Im Pole Spirit Neuburg können Frauen neben Zumba, Twerken und Stretching auch den Tanz an der Stange lernen. Junge Frauen mit scheinbar makellosen Körpern, die sich knapp bekleidet mit einer verführerisch-erotischen Leichtigkeit an der Stange bewegen. Das dürfte bei vielen das erste sein, was ihnen beim Gedanken an Poledance durch den Kopf geht. Doch wie Anita Uhlemann, Trainerin im Pole Spirit in Neuburg, mir erklärt, steckt dahinter eine anstrengende und fordernde Sportart. Das werde ich in der kommenden Stunde am eigenen Leib erfahren.

