Seltener Gast: Darum war eine Boeing 747 über Neuburg unterwegs

Am Himmel über Neuburg ist der Anblick eines Eurofighters ein gewohnter. Doch am Dienstag flog eine Boeing 747 über die Basis in Zell – aus einem bestimmten Grund.

Zahlreiche sogenannte Spotter haben sich am Dienstag wieder um den Zaun des Nato-Flugplatzes in Neuburg-Zell geschart. Gespannt warteten sie darauf, dass der Eurofighter im Rahmen von Flugübungen am Himmel über Neuburg zeigt, was er kann. Das Warten war am Ende leider vergeblich, denn die Übungsflüge wurden wegen eines Vogelschwarms abgesagt. Doch die Zaungäste wurden mit einem anderen, äußert seltenen Anblick entschädigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dass neben dem Eurofighter auch mal andere Maschinen über Neuburg fliegen, oder auch auf dem Flugplatz des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 landen, ist nichts Ungewöhnliches. Doch eine Boeing 747, ein zweistöckiger Jumbojet, der seit seiner Entwicklung in den 1960er-Jahren viele Jahrzehnte als größtes Flugzeug der Welt galt, ist wirklich ein seltener Gast – noch dazu in sehr niedriger Höhe. Hintergrund war laut Mitteilung des Neuburger Militärverbands eine Anflugübung der Maschine auf der Start- und Landebahn auf der Basis in Zell, ein sogenanntes touch and go. Bei diesem Manöver, das Teil der Pilotenausbildung ist, setzt das Flugzeug mit einem Fahrwerk auf und startet anschließend ohne Stillstand durch. Der Landeanflug wird damit abgebrochen.

Seltener Gast: Boeing 747 am Himmel über Neuburg zu sehen

"Es standen so viele Menschen am Zaun und haben auf die angekündigten Übungsflüge des Display-Piloten gewartet", sagt Presseoffizier Florian Herrmann. Hintergrund ist, dass das Neuburger Geschwader beauftragt wurde, im Rahmen von Leistungsdemonstrationen im In- und Ausland der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was der Eurofighter kann. Und dafür muss der Pilot, der diese Demonstrationen fliegt, üben. Doch ein Vogelschwarm ließ seine Maschine nicht starten. "Und dann erfuhren wir durch Zufall von den Tower-Kollegen, dass eine Boeing 747 für eine Übung auf dem Flugplatz in Manching ist", so Herrmann weiter. Und nach einer kurzen Absprache flog der Jumbojet dann eine Schleife und überraschte die Zaungäste in Zell. "Das war wirklich ein super Timing."

Zivile Maschinen sind auf dem Militärflugplatz in Manching häufig zu Gast, denn Piloten verschiedener Airlines trainieren dort im Rahmen ihrer Ausbildung. Das Ganze läuft über die Ingolstadt Manching Airport (IMA) GmbH, die den Fliegerhorst als ziviler Betreiber mitbenutzt. "Der Flugplatz liegt in guter Nähe zu den Flughäfen München und Frankfurt", sagt Philipp Vogel von der IMA auf Nachfrage. Insofern sei es für die Piloten ideal, dort zu trainieren, etwa Starts und Landungen sowie das Training von Warteschleifen, etwa wenn ein Gewitter eine Landung am Zielflughafen nur schwer möglich macht. Zudem seien vor Ort die Feuerwehr, die Bahnanlage, "ideale Bedingungen also", so Vogel. Und auch wenn zivile Maschinen in Manching keine Seltenheit sind, "eine Boeing 747 gehört schon zu den Ausnahmen".

Lesen Sie dazu auch