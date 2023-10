Semesterstart in Neuburg: 200 junge Leute studieren am neuen Campus

Plus THI-Präsident Walter Schober begrüßt 70 Erstsemester in Neuburg. Der Campus wächst, mittlerweile studieren dort gut 200 junge Menschen aus ganz Deutschland.

„So neu waren wir noch nie.“ Mit einem „herzlich willkommen“ begrüßte Professorin Jana Bochert im Namen ihrer Kollegen 70 Erstsemester am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Damit studieren bereits gut 200 junge Leute am Standort Neuburg. Sie kommen aus ganz Deutschland.

Für sie beginnt mit dem Studium ein neuer Abschnitt, für die Hochschule war es ein weiterer Entwicklungsschritt. Die Begrüßung der Erstsemester fand am Montag nicht mehr im Altbau VI statt, sondern im nagelneuen Modulbau. Hier wird künftig unter einem grünen Dach auf zwei Ebenen gelehrt, diskutiert, geschrieben und geforscht.