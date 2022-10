Neuburg

18:00 Uhr

Semesterstart in Neuburg: So soll sich der Campus weiterentwickeln

THI-Präsident Walter Schober begrüßte Dienstagfrüh 100 Erstsemester am Campus Neuburg in der früheren Tillykaserne.

Plus Am Dienstag war Semesterstart für 180 junge Leute am Campus Neuburg. THI-Präsident Walter Schober sieht große Entwicklungschancen für den Standort. Was geplant ist.

Zunächst begrüßten Bagger und Baulärm die Erstsemester, dann THI-Präsident Walter Schober. 100 Studentinnen und Studenten hatten am Dienstag ihren ersten Tag am Campus Neuburg. „Genießen Sie es, denn die Studienzeit ist die schönste Zeit in Ihrem Leben“, empfahl ihnen der Präsident.

