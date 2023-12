Senioren feiern Weihnachten im Geschwader in Neuburg

Das Neuburger Geschwader öffnet seine Tore und lädt Senioren in die Wilhelm-Frankl-Kaserne zu einer ganz besonderen Weihnachtsfeier.

Nach drei Jahren Corona-Pause, in denen die Geschwaderangehörigen die Weihnachtsfeier für Senioren sozusagen ambulant durchgeführt haben, indem sie Geschenke in die Seniorenheime brachten, konnte heuer nun endlich wieder eine richtige Weihnachtsfeier in der Truppenküche in der Kaserne stattfinden. Damit standen zum 61. Mal die Neuburger Senioren im Geschwader im Mittelpunkt – eine lange Weihnachtstradition, die heuer durch die Spenden aus den einzelnen Staffeln, von der Möldersvereinigung und von den Bavarian Tigers ermöglicht wurde.

Auf die Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsfeier wartete ein reichhaltiges Programm. Nach der Begrüßung durch den Geschwaderkommodore Oberst Jürgen Schönhöfer las Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, auch das schon gute Tradition, eine Weihnachtsgeschichte vor, die heuer vom Adventskalender und seiner Bedeutung handelte. Dann kamen die Kinder der Klasse 2a der Grundschule Königsmoos zum Einsatz. Sie erfreuten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem weihnachtlichen Singspiel. Der Heilige Nikolaus, alias Johann Faust, beschenkte anschließend nicht nur die Kinder, sondern auch die Senioren.

Standortpfarrer Gunther Wiendl sang mit den Gästen des Geschwaders Weihnachtslieder. Foto: Manfred Dittenhofer

Jedes Plätzchenpackerl enthielt unter anderem zwei Neuros. Zwischendurch griff Standortpfarrer Gunther Wiendl zu seiner Gitarre und die Gäste sangen mit ihm Weihnachtslieder. Die Alphornbläser unter Leitung von Hans Dünstl und Standortpfarrer Frank Steiner rundeten den Nachmittag, ab. Die Bundeswehrbusse brachten abends dann zufriedene Seniorinnen und Senioren zurück in das BRK Seniorenheim, in die Pflegeheime St. Augustin und St. Elisabeth sowie in das Betreute Wohnen am Schwalbanger. Eine willkommene Weihnachts-Abwechslung für Alt und Jung.