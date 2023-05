Senioren lochen ein auf Golfplatz in Neuburg

Zum zweiten Mal organisierte der Neuburger Seniorenbeirat ein Ü-60 Golfturnier. Sieger war Anton Degenmeier.

Nach dem großen Erfolg 2022 und auf Wunsch vieler Seniorinnen und Senioren fand kürzlich zum zweiten Mal das Ü-60 Golfturnier auf Zieglers Golfplatz in Neuburg statt. Organisiert wurde das Turnier vom Seniorenbeirat der Stadt Neuburg in enger Zusammenarbeit mit Zieglers. Glücklicherweise hat es an dem Tag nicht geregnet, so dass sich die 27 Teilnehmer auf ein "schönes Spiel" freuen konnten. Teilnehmen konnten alle Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahre, die einen Heimatclub oder Verband bestätigten Hcp-Index 54 (Platzreife) vorweisen konnten. Kanonenstart war um 10 Uhr mit 3-er Flights von Loch 1 bis 9.

Am Spieltag war Besserlegen auf dem gesamten Gelände erlaubt, da es die Tage zuvor sehr viel geregnet hat, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenbeirats. Die ersten Spieler konnten ihre Scorekarten um 11.45 Uhr im Sekretariat abgeben und um 12.30 Uhr fand nach kurzer Begrüßung die Siegerehrung in Lucio's Pizzeria am Golfplatz statt. Der Netto-Preis war ein Wanderpokal, gesponsert von Familie Ziegler. Sieger mit 20 Nettopunkten war Anton Degenmeier. Renate Wicher, Vorsitzende des Seniorenbeirats, überreichte jedem Spieler eine Teilnehmer-Urkunde der Stadt Neuburg und ein kleines, süßes Dankeschön. Es war laut Mitteilung wieder ein gelungenes Turnier und alle freuen sich bereits jetzt auf das dritte Turnier im nächsten Jahr. (AZ)