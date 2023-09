Seniorenbeirat bittet Landtagskandidaten zur Diskussionrunde

Der Neuburger Seniorenbeirat fühlt den Kandidaten für den Landtag auf den Zahn und stellte Fragen zur Seniorenpolitik. Diskussionsrunde am 21. September im Kinopalast.

Unter dem Thema "Altern im Wandel - Zeit zu handeln" lädt der Seniorenbeirat Neuburg zu einer Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 21. September, im Kinopalast statt. Beginn ist um 15 Uhr.

An der Diskussion nehmen Marina Abstreiter (Bündnis 90/ Die Grüne), Matthias Enghuber ( CSU), Theresa Ley (FDP), Rudolf Riedelsheimer (Die Linke), Siegfried Sibinger (SPD) und Roland Weigert (Freie Wähler) teil. Die Kandidaten erhalten vor Ort eine Frage zum Thema Seniorenpolitik und müssen diese spontan beantworten. Die Kandidatin der AfD war eingeladen, hatte aber die Chance auf eine Teilnahme nicht wahrgenommen. Gründe dafür wurden nicht angegeben.

Nach der Fragerunde haben die anwesenden Gäste die Möglichkeit direkt Fragen an die Politiker zu stellen. In einer Schlussrunde werden alle Kandidaten und Kandidatinnen kurz mitteilen, was sie in Bezug auf die Seniorenpolitik in Angriff nehmen, wenn sie in den Landtag gewählt wurden. (AZ)