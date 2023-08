Seniorennachmittag auf dem Volksfest: Sogar eine 102-Jährige war dabei

Plus Der Seniorennachmittag auf der Neuburger „Wiesn“ lebte mit 1500 Gästen wieder auf. Hilde Zerava war mit Abstand die älteste Besucherin.

Eine 102-Jährige auf dem Neuburger Volksfest – das hat es höchstens zu Anton Göbels Zeiten gegeben. Hilde Zerava schaute gerne beim Seniorennachmittag vorbei und ließ sich von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ein Volksfest-Herz umhängen. „Mit gefällt’s hier“, versicherte die gebürtige Hüttingerin.

Das Hoch auf die Nachkriegsgeneration galt diesmal rund 1500 Rentnerinnen und Rentnern. Wetter und Stimmung waren gut und die Pleite des Vorjahres vergessen. Damit hatte sich der Aufwand von Festwirt und Ordnungsamt gelohnt. In der Lederhose begrüßte der Oberbürgermeister seine älteren Mitbürger und machte ihnen Komplimente: „Ihr seid die Jahrgänge, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut und ihm eine Zukunft gegeben haben.“