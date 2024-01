Seniorin aus Bergheim strickt und häkelt für die Neuburger Klinikclowns

Silvia Schmied-Schilder aus Bergheim strickte und häkelte 50 Clowns und 16 Puppen für die Klinikclowns des Juze Neuburg. Die Figuren haben viele Kilometer "auf dem Buckel".

Da staunten die Klinikclowns aus dem Jugendzentrum Neuburg nicht schlecht: 50 Clowns und 16 Puppen brachte Silvia Schmied-Schilder aus Bergheim im Jugendzentrum Neuburg vorbei - alle selbst gehäkelt oder gestrickt. „Die habe ich für die Kinder in der Klinik gemacht. Wollt ihr die in der Kinderklinik verteilen?“ Was für eine Frage - natürlich wollen das die Klinikclowns tun.

Clowns und Puppen für Neuburger Klinikclowns

Drei bis vier Stunden braucht die zweifache Uroma für eine Figur. Jede einzelne ist ein liebevoll gefertigtes Unikat und aus Wollresten. Häufig entstehen die Figuren auf dem Beifahrersitz des Wohnmobils, in dem sie mit ihrem Lebensgefährten auf Reisen geht. „Jede Figur hat zwischen drei- und vierhundert Kilometer auf dem Buckel“, schmunzelt Schmied-Schilder.

Die Klinikclowns lernte sie bei der Pflege ihrer Angehörigen kennen, für sie sei dies eine „sehr gute und schöne Sache“. Da ihr Hobby schon immer Handarbeiten war, kam ihr die Idee mit den Clownsköpfen, denn „Lachen ist die beste Medizin“, findet Schmied-Schilder. Die ersten Puppen und Clowns durften die Klinikclowns bereits auf Visite in der Kinderklinik begleiten und zauberten ihren neuen Besitzerinnen und Besitzern ein Lächeln auf die Lippen. (AZ)