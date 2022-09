Seniorin beim Einkaufen bestohlen: Polizei sucht Zeugen

Ein dreister Dieb hat eine Seniorin am Dienstag in einem Neuburger Supermarkt bestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Eine Seniorin ist am Dienstag während des Einkaufens in Neuburg bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 78-Jährige zwischen 12.35 und 13.50 Uhr in einem Supermarkt im Neuburger Längenmühlweg. Nach dem Einkauf fiel der Seniorin laut Polizei auf, dass aus ihrer Handtasche drei Kuverts mit Bargeld fehlten, welche sie zuvor bei der Bank holte.

Seniorin beim Einkaufen in Neuburg bestohlen: Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl aus ihrer Handtasche muss somit entweder bereits in der Bank, auf dem Weg von der Bank zum Supermarkt, oder im Supermarkt selbst passiert sein. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, soll sich bei der Neuburger Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110 melden. (AZ)