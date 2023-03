Seniorin wird in Neuburger Geschäft bestohlen: Diese Tipps gibt die Polizei

Eine 78-jährige Seniorin ist in einem Neuburger Geschäft Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Diese Tipps gibt die Polizei.

Eine 78-jährige Seniorin aus Neuburg ist am Mittwochmittag in einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Donnerstagabend wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Die 78-Jährige befand sich laut Angaben der Polizei in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr in dem Verbrauchermarkt und hatte ihren Geldbeutel in einer Tasche im Einkaufswagen liegen. In einem unbemerkten Moment wurde der Geldbeutel aus der Tasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich verschiedene Ausweispapiere und Debitkarten im Geldbeutel. Der Beutschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Taschendiebstahl in Neuburg: Polizei gibt Tipps

Diese Tipps gibt die Polizei, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen: