Stadt Neuburg senkt die Grundsteuer um 25 Punkte

Die Stadt Ingolstadt will ihre Grundsteuer erhöhen, die Stadt Neuburg senkt sie. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Neuburger Stadtrat einstimmig eine Reduzierung um 25 auf 295 Prozentpunkte beschlossen. Die Stadt verzichtet damit auf ungefähr eine halbe Million Euro Mehreinnahmen.

Neuburg senkt Grundsteuer: Entscheidung von Kämmerer Markus Häckl

„Der Hebesatz von 295 ist fair und belastet die Bürger nicht übermäßig“, sagte Kämmerer Markus Häckl im Stadtrat. Bei der Grundsteuer B hat die Stadt bisher etwa 3,5 Millionen Euro pro Jahr eingenommen, nun erwartet man 3,7 Millionen Euro. Die überschaubaren Mehreinnahmen dienten als „Puffer“ für den Fall, dass eine größere Zahl von Einsprüchen erfolgreich ist und die Gesamteinnahmen senken.

Die Grundsteuer wird nach einem Urteil des Verfassungsgerichts von den Finanzämtern neu berechnet. In Neuburg liegen von rund 14.000 Bescheiden bisher 90 Prozent vor. Sie enthalten einen Messwert, den die Kommune zur Berechnung des tatsächlichen Beitrags zugrunde legt. Dieses Beitragsbescheide will die Stadt Neuburg gegen Jahresende an die Hauseigentümer versenden. Der Bescheid gilt vorerst nur für das Jahr 2025, danach wird die Entwicklung neu bewertet.

Stadtrat begrüßt Vorschlag des Kämmerers und beschließt Senkung der Grundsteuer

Diese Evaluation sei richtig und der verringerte Hebesatz „ein vernünftiger Vorschlag“, so Grünen-Stadtrat Theo Walter. Er befürchtet dennoch, dass es „den einen oder anderen mit deutlich höheren Beiträgen treffen wird.“ Matthias Enghuber (CSU) begrüßte die Hebesatzsenkung ebenfalls, denn den Kommunen sei nahegelegt worden, die Bürger nicht höher zu belasten. Das sei nicht von allen Städten und Gemeinden beherzigt worden. Die Neuberechnung der Grundsteuer sei gerichtlich erzwungen worden.

Die Stadtspitze in Ingolstadt sieht die Einnahmen der Grundsteuer – zuletzt rund 30 Millionen Euro pro Jahr - als mögliche Kompensation für die deutlich sinkenden Einnahmen der Gewerbesteuer. Der Stadtrat hat das Thema in seiner Sitzung am Dienstag vertagt. Oberbürgermeister Christian Scharpf will den Hebesatz von 460 auf 530 Prozent steigern, bekommt aber zunehmend Widerstand.