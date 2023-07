Serenade im Schlosshof: Über 100 Sänger, Tänzer und Musikanten

Hofmusik, Hoftänzer, Liederkranz, Madrigalchor und Windrose traten als Gesamtkunstwerk auf und boten eine bezaubernde Serenade mit Tanz und Gesang.

Die Arkadengänge des Schlosses in kräftiges Violett getaucht, dann wieder in mildes Gelbgrün, der Innenhof mit erwartungsfrohen Zuhörern gut gefüllt – und auf der Bühne ein beeindruckendes Ensemble von gut hundert Sängerinnen und Sängern, Musikanten und Tänzerinnen und Tänzern. Stimmungsvoller kann ein Ambiente für eine Serenade nicht sein.

Hofmusik, Hoftänzer, Madrigalchor, Liederkranz und Windrose waren von Nicola Göbel, Ulrike Stuhlfelder und Edith Petersen, Gabriella Lay, Martin Göbel und Werner Lecheler auf den Punkt motiviert. Die Tänzerinnen und Tänzer konnten sich auf der geräumigen Bühne grazil und frei in ihren Figuren beweisen, die Hofmusik spielte dazu frisch-musikantisch auf, die drei Chöre erfüllten den prächtigen Schlosshof mit festlichen, lyrischen und auch mal frechen Gesängen – von einer gut ausgesteuerten Tonanlage bis in die weit entfernten Zuhörerreihen getragen. Diese Serenade brachte den wahren Kern und den echten Ton dieses Festes der Renaissance zum Klingen.

Serenade beim Schloßfest Neuburg: Solisten und Chöre setzen Glanzlichter

Zum Beispiel in einem eleganten, sauberen Terzett „La pastorella mia“ mit den Solistinnen Nicola Göbel, Katrin Mitko und Brigitte Clemens. Und nicht nur dieses kurze Stück setzte ein Glanzlicht des Abends. Dies gelang, auf erfrischende Weise und jeweils auf die Klangkultur ihrer Chöre zugeschnitten, auch der Windrose, dem Liederkranz und dem Madrigalchor im spannenden Wechsel. „Sing we and chant it“ blühte unter Werner Lechelers inspirierender Leitung durch die Windrose auf, der Madrigalchor mit Gabriella Lay bewies seine Qualitäten in dem Song „A round of three country dances in one“ und der Liederkranz unter Martin Göbel gab den witzigen Renaissance-Schlager „Der Floh“ zum besten.

Eine bunte Schar von Chören, Tänzerinnen, Tänzern und Musikanten stand zur Serenade auf der Bühne im Neuburger Schlosshof. Foto: Peter Abspacher

Richtig gut drauf war, bis auf eine kleine Eskapade zu Beginn, die Hofmusik. Die intensive Arbeit unter der Chefin Nicola Göbel hat sich auch bei diesem Abend-Event voll ausgezahlt. Drive, Rhythmusgefühl und musikalisches Verständnis untereinander sind bemerkenswert. Mit dieser Qualität kann man auch ein Schluss-Stück mit allen Chören und Instrumentalisten in fast halsbrecherischer Rasanz präsentieren.

Wer genauer hingehört hat (was man an einem solchen Abend vielleicht gar nicht tun sollte), konnte kleine Abstufungen zwischen den drei Chören feststellen. Das Publikum hat dies in der Lautstärke des Beifalls für die einzelnen Gruppen mit feinem Gespür registriert. Den meisten Applaus erhielt der Chor Windrose.