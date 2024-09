Sèter Weinfest kommt auf den Schrannenplatz

Bereits seit 1986 gibt es die offizielle Städtepartnerschaft Neuburgs mit der südfranzösischen Hafenstadt Sète. Die langjährige Freundschaft kommt traditionell auf vielfache Art zum Ausdruck, wobei der unmittelbare Kontakt die enge Bande am besten belebt. Ein Höhepunkt des Miteinanders ist alle zwei Jahre das Sèter Weinfest, das am kommenden Wochenende in die Innenstadt lockt. Am Samstag, 7. September, lädt das städtische Amt für Kultur und Tourismus ab 18 Uhr zur Feier auf den Schrannenplatz.

„Wir möchten mit dem Sèter Weinfest das besondere Flair Südfrankreichs in die Ottheinrichstadt bringen“, erzählt Tourismuschefin Christiane Dusse und ergänzt: „Passend dazu werden wir den Festbereich stimmungsvoll schmücken und natürlich auch die kulinarischen und musikalischen Angebote darauf abstimmen.“ So dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf mediterrane Speisen sowie Weine aus der Region um Sète freuen. Bewirtet wird das Festgeschehen vom benachbarten Team des Gasthauses Pfafflinger.

Neuburg lädt zum Sèter Weinfest am Schrannenplatz ein

Für beste Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle, ein Musiker aus Sète sowie ein Überraschungsgast, der seit vielen Jahren mit Witz und Charme begeistert, an dieser Stelle aber noch nicht verraten wird.

Vor der Eröffnung des Weinfestes gibt es heuer wieder einen kleinen Umzug, der passender Weise am Sèter Platz vor dem Bücherturm beginnt. Von dort starten die Neuburger Offiziellen um 17.30 Uhr gemeinsam mit den Delegationen aus Sète und Jesenik. Angeführt von der Stadtkapelle geht es mit Stadträten und Mitgliedern des Arbeitskreises Städtepartnerschaften sowie des Vereins Neuburger Städtepartnerschaften e.V. über die Rosen- und Schmidstraße bis zum Schrannenplatz. Das Sèter Weinfest startet dann um 18 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Schrannenplatz. (AZ)