Sex mit 13-Jähriger: Mann aus Neuburg-Schrobenhausen wird verurteilt

Plus Ein 22-Jähriger und eine 13-Jährige beginnen ein sexuelles Verhältnis miteinander. Sie sagt ihm, sie sei 15. Hat er die Unerfahrenheit des Mädchens ausgenutzt?

Weil er Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen hatte, muss sich ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten. Hinzu kommt, dass Nacktfotos und -videos im Spiel waren und bei einer Hausuntersuchung des Angeklagten ein Schlagring mit integriertem Klappmesser gefunden wurde. Das brachte den Angeklagten in Untersuchungshaft.