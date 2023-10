Sex mit einer 13-Jährigen: Schrobenhausener wegen Missbrauchs vor Gericht

Plus Vor dem Neuburger Amtsgericht steht ein Schrobenhausener, der ein Kind vergewaltigt und schwer missbraucht haben soll. Zum Schluss wird eine Bewährungsstrafe verhängt.

Vor drei Jahren, im September 2020, soll ein damals 17-jähriger Schrobenhausener ein 13-jähriges Mädchen zum Sex genötigt haben - und das nicht nur einmal. Der Fall wurde nun vor dem Neuburger Amtsgericht verhandelt. Der heute 21-jährige Angeklagte sagte gleich zu Beginn aus: "Ja, ich habe mir ihr geschlafen, sie aber nicht vergewaltigt oder misshandelt." Er sprach von einer Beziehung, in der alles einvernehmlich passiert sei.

Laut Anklage haben sich der 17-Jährige und die 13-Jährige gemeinsam bei dem ersten Vorfall in einem Partyraum befunden. Das junge Mädchen habe sich zunehmend unwohl gefühlt und wollte ihre Mutter anrufen, um sich abholen zu lassen. Daraufhin habe der Angeklagte ihr das Handy weggenommen, es in einen Safe gelegt und erst wieder gegeben, nachdem er sie genötigt hatte, ihn sexuell zu befriedigen.