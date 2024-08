Sexueller Übergriff vor Gericht: „Das klang wie ein Hilfeschrei“

Mit Fußschellen kommt der 25-Jährige in den Sitzungssaal des Neuburger Amtsgerichts, seit Mai sitzt er in Haft. Denn der Angeklagte ist mit dem Gesetz schon öfter in Konflikt geraten. Diesmal stehen drei Punkte auf der Anklageschrift. Der schwerwiegendste davon: Im Juli 2023 soll der Mann aus Eritrea eine Frau in einer Neuburger Unterkunft sexuell belästigt und sie bedroht haben. Zwar gesteht der Mann die anderen Taten, die ihm zusätzlich vorgeworfen werden, doch eine sexuelle Belästigung bestreitet er vehement.

