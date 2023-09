Musikalischer Austausch: Markus Haninger besucht japanische Partnerstadt

Zu einem Austausch unter Musikern kam es in der japanischen Stadt Shinhiro. Markus Haninger von der Neuburger Stadtkapelle besuchte die Partnerstadt.

Auf der ganzen Welt gibt es mehrere "Neuburgs". Wozu es kommen kann, wenn Bürger des einen Neuburgs auf die des anderen treffen, zeigte ein Besuch von Markus Haninger von der Neuburger Stadtkapelle. Es war zu Gast in der japanischen Stadt Shinshiro, übersetzt bedeutet dies "Neue Burg", also Neuburg.

Das Horai Orchester in Shinshiro hat am 29. August bei der städtischen Grundschule Horaihigashi und am 30. August bei der städtischen Kulturhalle für Austausch mit der Grundschule und Mittelschule Tsukude kleine Konzerte veranstaltet. Bei der Grundschule Horaihigashi spielten sechs Klarinetten-Spieler aus dem Orchester mit Markus Haninger im Klarinetten-Ensemble.

Auch in der Kulturhalle für Austausch stand ein Konzert mit dem Klarinetten-Ensemble auf dem Plan. Die Mittelschüler der Tsukude Mittelschule präsentierten einen brillanten Auftritt mit den japanischen Trommeln. Dabei wurden auch alle Familienmitglieder der Familie Haninger einbezogen, die in nur wenigen Augenblicken die Grundrhythmen lernen durften.

Neuburger Musiker besucht japanische Partnerstadt

Am 1. September empfing der Bürgermeister Shimoe in seinem Büro Familie Haninger zum Meinungs- und Informationsaustausch. Im Anschluss besuchte die Familie auch das Gremium vom Newcastle Komitee mit dessen Verantwortlichen. Nach dem Besuch beim OB Shimoe und einer traditionellen Nudelbude fuhr Familie Haninger auch die Oberschule Shinshiro Yukyokan (Gesamtschule mit Gymnasium und Fachoberschulen). Dort leitete Markus Haninger das Schülerorchester und gab Unterricht. Das Schulorchester erreichte kürzlich beim Aichi Blasorchesterwettbewerb 2023 ein sehr gutes Ergebnis.

Markus Haninger leitete das Schülerorchester. Foto: Markus Haninger

Am 3. September veranstaltet das Horai Orchester das „Newcastle Music Fes. Joy Join Concert“ zusammen mit Markus Haninger. Dort wurde er feierlich von vielen hunderten Besuchern mit dem extra für ihn einstudierten Bayrischen Defiliermarsch begrüßt. Haninger präsentierte dort Solostücke und leitete außerdem das Orchester mit verschiedenen europäischen Stücken wie beispielsweise „Monumentum“ und „Schmelzende Riesen“. Bei „Sir Duke“ spielte die Familie Haninger auch mit, Frau Haninger am Euphonium, Tochter Sophia an der Klarinette und Sohn Jonathan am Schlagzeug.

In der Kulturhalle Shinshiro präsentierte die Stadt unter dem Thema „Exhibition of the World Newcastles“ 17 Newcastles von den 15 Ländern mit den Bildern von vergangenen Treffen und Konferenzen. Das Treffen findet jedes zweite Jahr statt und dieses Jahr treffen sich die Neuburger im Oktober in der Tschecheiund Slowakei.

Haninger gab in Japan auch Unterricht. Foto: Markus Haninger





Die Familie Haninger ist am 26. August nach Shinshiro gekommen und hat sich viel mit den Schülern und Bürgern ausgetauscht. Natürlich gab es auch ein bestens organisiertes Freizeitprogramm zur Entspannung zwischendurch wie unter anderem den Besuch beim Berg Horai Toshogu Schrein, einen Ausflug in die alte Stadt Macobe oder einen Abstecher an den wilden Pazifik. (AZ)