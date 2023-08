Sie haben entschieden: Das ist die schönste Katze im Raum Neuburg

Kater Garfield aus Bergheim gewinnt die NR-Abstimmung zum Weltkatzentag. Warum der Vierbeiner in den Augen der Besitzer eine ganz besondere Katze ist.

Die schönste Katze im Raum Neuburg kommt aus Bergheim und hört auf den Namen Garfield. Dies ist das Ergebnis unserer Abstimmung zum Weltkatzentag an diesem Dienstag, 8. August. Die Leserinnen und Leser der Neuburger Rundschau haben den 15-jährigen Kater mit 629 Stimmen auf Platz eins gewählt. Damit entfiel etwa jeder fünfte Klick auf den siegreichen Vierbeiner. Insgesamt sind mehr als 3000 Stimmen in das Voting eingeflossen.

"Es waren richtig tolle Katzen dabei", schwärmt Julia Brauner mit Blick auf die 60 teilnehmenden Tiere. Umso mehr freue es sie, dass sich ihr Garfield am Ende durchgesetzt hat. "Wir sind richtig stolz", sagt Brauner im Namen ihrer Familie. Sie selbst lebt mittlerweile in Neuburg, besucht aber regelmäßig ihre Eltern in Bergheim, wo der Stubentiger schon sein Leben lang zu Hause ist.

"Alle lieben und verehren ihn", sagt Julia Brauner über ihren Kater Garfield. Foto: Brauner

Kater Garfield aus Bergheim gewinnt NR-Abstimmung zum Weltkatzentag

Trotz der starken Konkurrenz sei sich Brauner sicher gewesen, dass der Kater in der Abstimmung gute Karten hat. "Auch wenn das wahrscheinlich jeder Besitzer sagt, aber Garfield ist eine besondere Katze." Vor allem die auffälligen, leicht grünlichen Augen sowie die flauschigen Pfötchen würden sie äußerlich auszeichnen.

Auch der Charakter sei bemerkenswert. Garfield sei ein anhänglicher und lieber Kater, der "wahnsinnig viel zurückgibt". Er merke, wenn es einem schlecht geht, und sei sehr verkuschelt, berichtet Brauner. Sie beschreibt ihn außerdem als "neugierigen Nachbarn“. Immer wenn sich draußen etwas regt, sei er sofort zur Stelle, um das Geschehen zu beobachten. Entweder zwischen einem Spalt am Balkon, oder von einem Baum aus - mit letzterem Motiv war Garfield in der Abstimmung erfolgreich.

61 Bilder Stimmen Sie ab: Welche Katze ist die schönste im Raum Neuburg? Foto: Collage NR

Voting: Garfield ist die schönste Katze im Raum Neuburg

Der Kater ist der "absolute Liebling" der gesamten Familie. "Alle lieben und verehren ihn", erzählt Brauner. Dementsprechend gut wird er umsorgt. Fährt die Familie in den Urlaub, dürfen die Ersatzeltern, in der Regel die Nachbarn, nicht einfach nur füttern - es braucht genauso Streicheleinheiten, damit sich Garfield auch ohne Herrchen und Frauchen wohlfühlt. Der Name ist aufgrund der rötlich-braunen Fellfarbe natürlich angelehnt an die berühmte Comic-Katze. Der Körperumfang ist aber deutlich geringer als beim gefräßigen Vorbild, sagt Brauner und lacht. Beim Fressen sei ihr Vierbeiner sehr wählerisch.

Lesen Sie dazu auch

Mit mittlerweile 15 Jahren ist der Kater bereits ein Senior. Familie Brauner hofft, den Vierbeiner noch viele Jahre an der Seite zu haben. "Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und könnten uns keinen tolleren Wegbegleiter vorstellen." (AZ)