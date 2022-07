Neuburg

25.07.2022

Sie haben‘s immer noch drauf: Die Spider Murphy Gang tritt in Neuburg auf

Die Spider Murphy Gang steht im Neuburger Schlosshof auf der Bühne. Dabei beweisen die sechs Musiker, dass sie nach über 40 Jahren immer noch für ihre Musik brennen und kein Stück an Spielfreude verloren haben.

Von Anna Hecker

Wer soll hier bitte alt und in die Jahre gekommen sein? Die Spider Murphy Gang, die gerade den Neuburger Schlosshof rockt, kann es sicher nicht sein. Denn wer mit so viel Witz, einer gehörigen Portion Rock und auch einer spitzbübischen Selbstironie in einem Wimpernschlag das Publikum für sich gewinnt, kann keinesfalls zum alten Eisen gehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

