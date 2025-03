Zuerst Austausch auf einer Dating-Seite im Internet, dann Kaffeetrinken, Spaziergang an der Donau – und schließlich fragwürdiger Sex in einer Gartenlaube am Schwalbanger. Die Staatsanwaltschaft klagte einen 62-jähriger Neuburger wegen Vergewaltigung einer 58-jährigen Frau aus Baden Württemberg an. Doch das Neuburger Schöffengericht sprach den Mann jetzt frei.

