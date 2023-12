Neuburg

08:10 Uhr

"Sie hat nicht Nein gesagt": Asylant belästigt Mädchen im Schwimmbad

Plus Ein 34-jähriger Asylant steht vor dem Neuburger Amtsgericht. Der Mann aus Afghanistan ist einem Mädchen im Wolnzacher Freibad wohl deutlich zu nahe gekommen.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Wie nah ist ein Asylant im Sommer 2023 einem Mädchen im Wolnzacher Freibad gekommen? Diese Frage stellte sich jüngst bei einer Verhandlung am Neuburger Amtsgericht. Der 35-jährige Angeklagte musste sich wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in drei Fällen verantworten. Denn das geschädigte Mädchen war erst zwölf Jahre alt.

Laut Anklageschrift hatten sich die Fälle an zwei Tagen im Juni 2023 ereignet. Sowohl der Angeklagte, der aus Afghanistan stammt und seit etwa einem Jahr in Deutschland ist, als auch die Zwölfjährige waren an diesen Tagen im Wolnzacher Freibad beim Schwimmen. Am ersten Tag soll der Angeklagte das Mädchen angesprochen, ihr gesagt haben, dass er sie schön finde. Anschließend soll der Mann das Kind von hinten umarmt haben und dabei an den Brüsten berührt. Obwohl das Mädchen ihm darauf hin die Hände wegschlug und Nein sagte, habe er sie nicht in Ruhe gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen