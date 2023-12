Neuburg

Sie ist die heimliche Chefin im Neuburger Luftwaffengeschwader

Wer zum Neuburger Kommodore will, der muss erst zu ihr: Vorzimmerdame Marion Braunwarth. Die 57-Jährige kennt den Alltag in der Wilhelm-Frankl-Kaserne wie keine andere.

Seit fast 20 Jahren wacht Marion Braunwarth über das Vorzimmer des Neuburger Kommodore. Was sie in all der Zeit erlebt hat und welche Vorliebe alle Geschwader-Chefs eint.

Wer den Neuburger Kommodore sprechen will, egal ob persönlich oder am Telefon, der muss zunächst die Hürde des Vorzimmers überwinden. Über dieses, das sich im Herzen der Wilhelm-Frankl-Kaserne befindet, wacht seit fast 20 Jahren Marion Braunwarth. Die 57-Jährige kennt den Alltag im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 wie keine andere. Insgesamt sieben Kommodores saßen ihr bereits gegenüber, jeder von ihnen war anders – und so sind es auch die vielen Geschichten, Anekdoten und Momente, die Braunwarth über all die Jahre erlebt hat.

Es war der Zufall, der Marion Braunwarth zur Luftwaffe nach Neuburg brachte. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau arbeitete bei einem Telekommunikationsunternehmen in Donauwörth, als sie eines Tages eine Stellenausschreibung in der Zeitung entdeckte. Auf der Suche war sie eigentlich nicht, "mein Job machte mir Spaß". Doch dann habe ihr Papa gesagt: "Mädchen, geh zum Staat, da hast du was Sicheres", erzählt sie. Gesagt, getan und kurze Zeit später wurde Braunwarth 1989 als Elternzeitvertretung für die Sekretärin im Bereich Ausbildung Lehrgänge bei der Standortverwaltung Neuburg eingestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

