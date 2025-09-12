Sie schützen die Schwächsten im Verkehr: Schulweghelfer in Neuburg ausgezeichnet

Schulweghelfer können lebenswichtig sein. Sie sorgen dafür, dass die Kleinsten und Schwächsten sicher über die Straße kommen. „Für diesen ehrenamtlichen Dienst sind wir sehr dankbar“, sagte Landratsstellvertreterin Sabine Schneider beim „Dankeschön-Abend“ der Kreisverkehrswacht im Gemeindehaus Marienheim.

Die Akteure der Verkehrswacht wissen ganz genau, wie wichtig es ist, bereits die Jüngsten auf die Gefahren und Tücken des Straßenverkehrs hinzuweisen. Das gelte nicht nur für den ersten Schultag kommenden Dienstag. „Sicherheit im Verkehr muss ein Dauerthema sein, ein Unfall ist schnell passiert“, weiß Jürgen Schermbach, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen.

Schulweghelfer in Neuburg-Marienheim ausgezeichnet

Er wies ihn seiner Ansprache darauf hin, dass bayernweit seit 45 Jahren kein Schulkind an einem gesicherten Übergang bei einem Schulwegunfall schwer verletzt oder gar getötet worden sei. Dies sei die wertvollste Form der Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit. Er forderte die Zuhörer auf, im Rahmen des Schulbeginns nächste Woche gerade die jungen Eltern der Kinder aus der ersten Jahrgangsstufe anzusprechen, sich der wichtigen gemeinschaftlichen Aufgabe anzuschließen und bot dazu Einweisungen durch den Jugendverkehrserzieher der Polizeiinspektion Neuburg an.

Gut aufgestellt ist die Kreisverkehrswacht allemal – allein im nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen übernehmen rund 250 Erwachsene Schulwegdienste, doppelt so viele als im bayerischen Durchschnitt. Rund 70 Schulweghelferinnen und -helfer aus dem Altlandkreis Neuburg waren zu dem Treffen in Marienheim gekommen. 27 Helfer und Helferinnen zeichnete die Verkehrswacht für langjährige Mitarbeit aus. Landratsstellvertreterin Sabine Schneider zollte ihnen Respekt für ihren beständigen Dienst an Übergängen, Schulbushaltestellen und Verkehrskreiseln ihrer Heimatgemeinden.

Viele Schulwegbegleiter arbeiten ehrenamtlich

Die Schulwegbegleiter in den Landkreisgemeinden arbeiten ehrenamtlich, in der Stadt Neuburg gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung aus der Stadtkasse. Trotzdem könnte die Verkehrswacht in Neuburg noch einige Kräfte gebrauchen. Interessenten für das Ehrenamt im Sinne der Verkehrssicherheit können sich bei der Verkehrswacht oder der Stadtverwaltung melden.

Mit einer ABC-Schützen-Aktion ist es nicht getan. Für 1000 Schulanfänger im Landkreis organisiert die Verkehrswacht Ende September ein Schulbustraining in Neuburg, Schrobenhausen, Burgheim und Karlskron. Es geht um Verhalten an Bushaltestellen, sicheres Ein- und Aussteigen und natürlich um den toten Winkel. Verkehrswachtchef Jürgen Schermbach will auch die Verkehrs-Aktionstage für Zehntklässler nach Möglichkeit weiterführen. Sein Vorgänger Ingolf Süß hatte die bayernweit einmalige Aktion entwickelt und unermüdlich angeboten. Mit einem neuen Projektleiter sollen die Sicherheitstage 2026 wieder angeboten werden.