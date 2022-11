Neuburg

24.11.2022

Sie vermitteln Sprache als wichtigstes Bindeglied

Plus Sie sind in drei Neuburger Kindertagesstätten aktiv und Teil der größten Sprachstudie, die es in Deutschland je gegeben hat: die Sprachfachkräfte. Gerade in Zeiten wie diesen sind sie besonders wichtig.

Von Manfred Rinke

Eigentlich wäre mit dem seit 2016 laufenden Projekt jetzt Schluss gewesen. Der Bund aber hat sich nun doch entschlossen, die Sprachkitas noch ein halbes Jahr bis Juni weiterlaufen zu lassen und dafür auch die Kosten zu tragen. Dann sollen die Bundesländer übernehmen. Noch offen ist, wie sich Bayern verhält. In der Region 10 gibt es insgesamt 13 Kindertagesstätten mit einer speziellen Sprachfachkraft, in Neuburg sind es drei, die bei der "größten Sprachstudie, die es in Deutschland je gegeben hat", dabei sind. Die Aufgabe, die sie erfüllen, ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wertvoll und wichtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

