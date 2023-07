Sie waren Förderer und Bewahrer der Neuburger Stadtgeschichte

Plus Nach 43 Jahren löst sich die "Gesellschaft Alte Residenz Neuburg" auf. Über eine halbe Million Euro haben die engagierten Bürger für die Denkmalpflege eingesammelt.

Eine halbe Million Euro hat die „Gesellschaft Alte Residenz Neuburg" für die Denkmalpflege in der Oberen Stadt eingesammelt. Jetzt wird der Verein nach 43 Jahren aufgelöst. „Wir machen das Licht aus“, so sagen es Werner Fuhrmann, Roland Thiele und Walter Friemel.

Die Auflösung ist beim Notar beantragt worden, demnächst wird das Registergericht den Verein löschen. „Ich bedauere es sehr, dass niemand unsere Arbeit fortsetzt“, so Roland Thiele. Die Gründung der Gesellschaft geht auf das Jahr 1980 und eine Initiative von Fritz von Philipp (1912-1993) zurück. Das Engagement führte zu Spenden, Sponsoring, Tombolas und anderen Aktionen, meistens ausgedacht von Werner Fuhrmann. Er ist Geschäftsführer seit 1980 und wickelt den Verein nun als „Liquidator“ ab.