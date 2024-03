"Sieben" macht Anna Zacherl aus Neuburg zur "Fotografin des Jahres 2024"

Anna Zacherl ist erst 20 Jahre alt und beim Neuburger Fotostudio Heidmeier in Ausbildung. Doch nun holt sie bei einem internationalen Fotowettbewerb den Titel.

Anna Zacherl ist im zweiten Lehrjahr als Fotografin und gerade Mal 20 Jahre alt. Doch schon jetzt wird ihr eine große, berufliche Karriere prophezeit. Denn vor wenigen Tagen holte die junge Frau, die in einem Neuburger Fotostudio ihre Ausbildung absolviert und seit knapp zwei Jahren in Neuburg lebt, beim internationalen Fotografie-Wettbewerb des Bundes professioneller Porträtfotografen (BPP) den Titel "Fotografin des Jahres 2024". Sie selbst hatte mit diesem Erfolg nicht gerechnet.

Anna Zacherl aus Neuburg darf sich "Fotografin des Jahres 2024" nennen

Anna Zacherl ist in Schongau geboren, lernt aber seit 2022 im Fotostudio Heidmeier in der Neuburger Altstadt den Beruf der Fotografin. Die Fotografie begleitet sie ein Leben lang, denn auch ihre Eltern sind Fotografen. "Die Kamera war irgendwie immer in Reichweite", schildert sie. Das hat sich nun ausgezahlt.

Mit diesem Foto zum Thema "7" überzeugte Anna Zacherl die Jury. Foto: Anna Zacherl



"Anna Zacherl überzeugte die internationalen Fachjuroren durch Qualität, Kreativität und Professionalität ihrer Bilder", heißt es in einer Pressemitteilung des BPP. Von allen zugelassenen Wettbewerbsbeiträgen erreichte die junge Fotografin in den Kategorien Portrait, Familie und Kreativität die höchste Gesamtpunktzahl. Das Thema der diesjährigen Ausschreibung im Bereich Kreativität, das Zacherl gewann, lautete "7". Ihr Bild zeigt eine aus Körpern gebildete Zahl 7 aus der Vogelperspektive. Dabei ist die gezeigte Frau stets dieselbe, nur in unterschiedlichen Posen. "Bei "7" ging es mir um Eleganz und Perfektion", beschreibt es Zacherl. In der Kategorie "Gesichter" landete sie auf Platz 3 und bei "Familie" auf Platz acht. Die Auszeichnung "Fotografin den Jahres 2024" wurde Zacherl bei einer feierlichen Preisverleihung in Frankfurt übergeben.

Für Anna Zacherl war es der erste internationale Wettbewerb

Für die junge Frau war es der erste internationale Wettbewerb. "Ehrlich gesagt hatte ich zu Beginn ganz andere Ideen im Kopf. Ich habe viel experimentiert und festgestellt, was funktioniert und was nicht. Inspiration von außen ist mir dabei sehr wichtig, aber ich gebe jedem Bild meinen eigenen Touch", sagt die 20-Jährige.

Die junge Auszubildende ist nicht die einzige aus dem Fotostudio Heidmeier, die bei dem Wettbewerb Plätze belegten. Fotografin Rebecca Kettle belegte den zweiten Platz in der Kategorie "Familie" entgegen. Daria Wakker und Jessica Meyer waren ebenfalls unter den Top 20 nominiert.

Anna Zacherl (rechts) darf sich "Fotografin des Jahres 2024" nennen. Sie lernt derzeit im zweiten Lehrjahr bei Karin Heidmeier in Neuburg. Foto: BBP