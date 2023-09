Siegfried Sibinger besteht auf dem NR-Podium dank trockenem Humor und klaren Bekenntnissen

Gendern an der Schule? Nicht nur bei der Überraschungsfrage zeigte der SPD-Kandidat klare Kante. Dank seiner Schlagfertigkeit kam er gut durch die Diskussionsrunde.

Wie stemmt man die undankbare Aufgabe, als Mitglied der Kanzlerpartei und Repräsentant der Ampel in einer Landtagskandidaten-Diskussion zu bestehen, wohl wissend, dass die eigenen Aussichten auf einen Einzug ins Maximilianeum nicht allzu hoch sind? Mit Schlagfertigkeit! Siegfried Sibinger aus Aresing, Kandidat der SPD, punktete auf dem NR-Podium durch seinen trockenen Humor, seine klaren Aussagen und eine durchaus beachtliche Kenntnis zum allgemeinen Themenspektrum.

„Ich kenne natürlich die Umfrageergebnisse. Deswegen habe ich auch meinen Job noch nicht gekündigt“, machte Sibinger aus seinem Herzen keine Mördergrube. Schon allein der Wahlkampf sei eine extrem bereichernde Erfahrung, die er in sein berufliches und privates Leben mitnehme. Gleichwohl: Kampflos gibt sich der SPD-Mann keineswegs geschlagen. So engagiert er sich für mehr soziale Gerechtigkeit, will die Energiewende voranbringen („Ich habe mir vor kurzem selbst eine Wärmepumpe eingebaut“), für eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sorgen und für mehr Verständnis in München für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung auf dem flachen Land werben. „Als Landtagsabgeordneter hätte ich hier viele Möglichkeiten.“

Die Fangfrage zu seinem Arbeitsweg nach München parierte Sibinger geschickt

Bis es allerdings so weit ist, wäre noch zu klären, wie er von Aresing nach München käme. Als Redaktionsleiterin Barbara Wild von ihm wissen wollte, wie der passionierte Läufer denn an seinem ersten Arbeitstag die 56 Kilometer absolvieren wolle – für den Fall seiner Wahl hatte er versprochen, die Strecke in Laufschuhen zurückzulegen – blieb Sibinger seiner (ökologischen) Linie treu. Joggend wären es wohl rund acht Stunden, mit dem ÖPNV zwei Stunden 40 Minuten und mit dem Auto aber nur eine gute Stunde. „Allerdings muss ich mir da erst noch einen Parkplatz suchen“, parierte der Sozialdemokrat geschickt die Fangfrage. Da gelte es, die vorhandenen Möglichkeiten sorgsam abzuwägen, argumentierte Sibinger. Er präferiert klar den ÖPNV – „der zwischen Schrobenhausen und Neuburg mehr oder weniger nicht vorhanden ist“. Es gehe darum, den Individualverkehr zu reduzieren, wobei der Kandidat „tendenziell ja“ zu einer zweiten Donaubrücke in Neuburg sagen würde. „Eine solche Brücke könnte 12 000 Fahrzeuge aus der Stadt herausbringen, während es in Schrobenhausen bei einer Umgehungsstraße 6000 Autos wären.“

Diskutierten auf dem Podium über die nahende Landtagswahl: Redaktionsleiterin Barbara Wild, MdL Roland Weigert (FW), Marina Abstreiter (Grüne), Siegfried Sibinger (SPD), Theresa Ley (FDP), MdL Matthias Enghuber (CSU) und Redakteurin Katrin Kretzmann. Foto: Winfried Rein

Beim Themenkomplex „Bildung“ forderte Sigi Sibinger, der 1999 auch im Spielfilm „Asterix und Obelix gegen Cäsar“ einen Legionär mimte, um sich ein Taschengeld dazuzuverdienen, die Lehrpläne zu entrümpeln. Es müsse weniger darum gehen, in den Schulen zu selektieren, um bei der PISA-Studie besser abzuschneiden, sondern die Kinder und Jugendlichen auf das Leben vorzubereiten. Da könne man sich von Ländern wie Finnland noch einiges abschauen.

Sibinger hat beim NR-Podium bewiesen, dass er auch zurückbeißen kann

Dass Sibinger auch zurückbeißen kann, bewies er, als es darum ging, die von seinem Mit-Genossen Karl Lauterbach angestoßene Krankenhausreform im Bund zu verteidigen. Bei einer Sitzung, zu der der Bundesgesundheitsminister geladen habe, sei die bayerische Delegation nicht erschienen, weil zur gleichen Zeit Benedikt XVI. in Rom beerdigt worden sei. „Wir können nicht immer einen Papst beerdigen, wenn es um unsere Krankenhäuser geht.“ Es gehe darum, die Interessen von öffentlichen und privaten Betreibern in Einklang zu bringen, wobei Letztere häufig „Rosinenpickerei“ betrieben.

Lesen Sie dazu auch

Ohne mit der Wimper zu zucken, beantwortete der SPD-Bewerber die abschließende Überraschungsfrage, ob an bayerischen Schulen und Hochschulen verpflichtend gegendert werden solle, mit „Nein!“ Das sei ein Nebenkriegsschauplatz. Vielmehr sollten Frauen endlich den gleichen Lohn wie Männer bekommen. „Das ist das weit größere Problem!“