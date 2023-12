Silvester mal anders: So feiert man nachhaltig ins neue Jahr

Böller, Knallbonbons oder Bleigießen gehören zu Silvester dazu - oder? Die Neuburger Ortsgruppe von Zero Waste verrät, wie es auch nachhaltig mit dem Neujahrsfest klappt.

Es soll funkeln und glitzern, wie wäre es mit einem Orakel oder anderen lustigen Spielen? Silvester bringt seine ganz eigenen Traditionen mit sich. Leider sind diese oft nicht allzu nachhaltig und sorgen für viel Abfall. Dabei geht es auch anders. Man muss nicht auf den Spaß verzichten und kann trotzdem auf die Umwelt achten. Ein paar Tipps von Manuela Breu und Franziska Schmid von Zero Waste.

Schon das Feuerwerk spaltet die Gemüter. Manchen wollen auf die Feuerwerkskörper nicht verzichten, andere halten sie für untragbar. "Während der Pandemie haben wir gesehen, dass es auch ohne funktioniert", meint Manuela Breu. Vor allem Privatfeuerwerke seien problematisch. Oft sorgen sie für Verletzungen, wenn Böller selbst gebastelt werden, "und die Tiere leiden darunter". Aus Sicht von Schmid gäbe es für Silvester einen guten Kompromiss: "Eines für alle wäre doch gut, das müsste die Stadt machen." Ähnlich wie beim Schloßfest oder einem Volksfest könnte das Feuerwerk an einem zentralen Platz veranstaltet werden. Auch wer sich mit den Nachbarn, Bekannten und Freunden zusammentut und statt zehn Feuerwerken nur eines veranstaltet, spart viel Müll und Geld.

Zero Waste Neuburg gibt Tipps für nachhaltiges Silvester

Besonders beliebt ist auch das Zinngießen (ehemals Bleigießen), dabei soll die Zukunft für das neue Jahr vorhergesagt werden. Auch das ist jedoch nicht sonderlich nachhaltig. Manuela Breu kennt lustige Alternativen: Wer weiterhin die krummen Figürchen gießen möchte, kann dafür natürliches Wachs nehmen. Oder wie wäre es mit einem Gummibärchen-Orakel? Das richtet sich nach den Farben und schmeckt noch dazu lecker. Anleitungen finden sich im Internet. "Man kann auch selbst Glückskekse backen, die können dann gleich nach eigenem Geschmack zubereitet werden."

Als kulinarisches Angebot empfehlen die beiden Mitglieder von Zero Waste nachhaltiges und biologisches Essen. Raclette ist ohnehin schon sehr beliebt an Silvester. Wie wäre es also mit einem Raclette, bei dem jeder nur das mitbringt, was er auch wirklich essen möchte. Dann bleibt deutlich weniger Essen übrig.

Wer Freunde und Verwandte besuchen möchte, sollte nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften bilden oder zu Fuß und mit dem Rad reisen.

