Neuburg

18:03 Uhr

Silvesterfeier in Neuburg: Mit Rekordfeuerwerk ins neue Jahr

Silvesterparty am Donaukai ist Kult geworden. Hunderte Junge und Junggebliebene zündeten diesmal ein ausgiebiges Feuerwerk und feierten danach weiter.

Plus Die Neuburger feiern intensiv in der Silvesternacht. In der Klinik kommen „Neujahrsbabys“ zur Welt. Die Wasserwacht probt für das Donauschwimmen.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Mit einem prächtigen Feuerwerk begrüßten die Neuburger und die Gemeinden im Landkreis das neue Jahr 2023. Damit holten sie das nach, was in den beiden vergangenen Jahren untersagt gewesen war. Die milde Silvesternacht war nicht ruhig, aber friedlich. Die Polizei meldete so gut wie keine Zwischenfälle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen