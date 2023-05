Sind die Bebauungspläne in Neuburg noch zeitgemäß?

Wer heute in Neuburg bauen will, muss sich teilweise an Bebauungspläne aus den 70er-Jahren halten. Ein Bauprojekt löst dazu eine Grundsatzfrage aus.

Glücklich, wer in Neuburg ein Baugrundstück ergattert hat und Pläne für ein Eigenheim schmieden kann. In Zeiten von steigenden Zinsen und noch immer hohen Preisen für Grund und Haus scheint da die Genehmigung der Pläne durch die Stadt eher die kleinere Hürde. Doch wer vom Bebauungsplan abweicht und Sonderwege gehen will, muss auch damit rechnen, dass am Ende der Plan abgelehnt wird. So geschehen jetzt bei einer Voranfrage für ein Wohnhaus in Bergen, das in einer Baulücke in einem bestehenden Wohngebiet entstehen sollte. Keine Seltenheit, doch das Thema löste erneut eine Grundsatzfrage aus.

Im Neuburger Ortsteil Bergen möchten Bürger ein Zweifamilienhaus mit zwei Vollgeschossen bauen. Auch bei Baufeld, Fensterfarbe, Firstrichtung und Gestaltung des Zauns hätten die Bauherren gerne eine Ausnahme. Dieses würde die Stadt ermöglichen. Doch an sich darf man am Heiligengrund laut Bebauungsplan nur eingeschossig bauen (E+D), und da es "die Grundzüge des Bebauungsplanes" betrifft, so Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, sei es rechtlich nicht tragbar, zwei Wohngeschosse zu genehmigen.

Bauen in Bergen: Es geht nicht nur um die Optik, sondern um Baurecht

So ging es schnell nicht nur um die Optik, sondern um die Frage, ob denn ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1975 überhaupt noch zeitgemäß ist. "Der Druck auf Baugrundstücke ist enorm hoch", sagte Matthias Enghuber aus der CSU-Fraktion. Gerade in den Stadtteilen müsste man es möglich machen, dass junge Leute bauen können und in ihrer Heimat bleiben. Deshalb müsse man den Bebauungsplan überprüfen, auch wenn ihm klar sei, "dass wir damit die Büchse der Pandora öffnen". Denn, so machte OB Gmehling gleich klar: Alte Bebauungspläne grundsätzlich herauszuholen und zu aktualisieren, das bedeute für das belastete Bauamt der Stadt richtig viel Arbeit.

Gerhard Schoder von den Grünen schlug vor, eine Liste der Bebauungspläne zu erstellen, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen, und diese nach Prioritätenliste zu aktualisieren. Ihm stimmte auch Frank Thonig (Wind) zu: "Baugrund ist teuer, der Bebauungsplan gehört auf den Prüfstand." Zumal an das betroffene Grundstück noch drei weitere freie Baufelder anschließen. Auch Bergens Ortssprecher Johannes Stark plädierte dafür, dass der Bebauungsplan geändert werde, sollte die Stadt den Bauherren ein zweigeschossiges Haus ermöglichen wollen.

Wäre der Blick auf das Münster gestört?

Alfred Hornung von der CSU mahnte zur Zurückhaltung: 1975 habe man sicher gute Gründe gehabt, warum auf dieser Seite der Straße nur eingeschossig gebaut werden dürfe. Schließlich ginge es auch um den Blick auf das Münster. Das Amt für Denkmalpflege würde sicher auch jetzt ein Wörtchen mitreden. "Einen Bebauungsplan ignorieren, nur weil er älter ist – das können wir nicht machen." So sah es auch OB Gmehling, der schon vor der Abstimmung klarmachte, dass er – sollte der Ausschuss zwei Geschosse erlauben – den Beschluss beim Landratsamt beanstanden würde. Das habe er auch bei einem vor Kurzem in Bittenbrunn vom Ausschuss genehmigten Objekt getan.

Und so wurde das Projekt einstimmig abgelehnt. Der Bebauungsplan bleibt, wie er ist. Ein Antrag, diesen zu aktualisieren, wurde in der Sitzung allerdings auch nicht gestellt.