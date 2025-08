Singledating und Bierfassverlosung: Das war der Vereinsabend auf dem Neuburger Volksfest

Das Neuburger Volksfest hat am Donnerstag erneut seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt: Neben der traditionellen Bierfassverlosung und einem neuen Rekord an teilnehmenden Vereinen gab es diesmal auch eine ganz besondere Überraschung – ein niveauvolles Singledating, das für jede Menge Spaß und Überraschungen sorgte. Mit stolzen 42 Vereinen aus Neuburg stellte der Tag der Vereine einen neuen Rekord auf, so Gabriele Bauer, Chefin der ortsansässigen Brauerei Julius. Über 1800 Gäste strömten zur Julius-Gaudi, die Festwirt Christoph Gräbner sichtlich zufrieden stimmte. Das Highlight der Veranstaltung war die Bierfassverlosung: Vereine konnten von 10 bis 30 Liter Bier gewinnen.

Singledating beim Vereinsabend auf dem Neuburger Volksfest

Für die besondere Unterhaltung sorgte ein Singledating der besonderen Art. Moderator Sepp Egerer führte humorvoll durch den Abend und hatte sich für die Partnersuche eine prominente Unterstützung geholt: Sigmund Freud höchstpersönlich – gespielt von Ben Machel. Freud analysierte die einzelnen Männer und Frauen, gab Tipps, welcher Typ Mann oder Frau am besten zueinander passen könnte, und sorgte so für viele Lacher und spannende Begegnungen. Und auch bei der Partnersuche wurde fleißig geflirtet: Für jeden der fünf Kandidaten wurden passende Partner gefunden. Besonders belustigt war das Publikum, als Gabriele Bauer sich kurzerhand einen der Kandidaten schnappte – ein amüsanter Moment, der den Abend noch unvergesslicher machte.

Schützenfreunde Sehensand gewinnen das Maßkrugstemmen

Der sportliche Höhepunkt des Abends war das Maßkrugstemmen: Vier Vereine, die mit den meisten Mitgliedern zum Volksfest angereist waren, traten gegeneinander an, um für ein 40-Liter-Bierfass die Masskrüge zu stemmen. Mit voller Kraft kämpften die Matadore um den Sieg – am Ende konnten die Schützenfreunde Sehensand das 40-Liter-Fass ihr Eigen nennen. Mit Spaß, Spannung und einer Prise Humor wurde gezeigt, warum das Volksfest für die Neuburger Gemeinschaft so wichtig ist. (AZ)