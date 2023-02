Die Firma Rockwool (Dämmstoffe) hat Kurzarbeit beantragt. Am Standort Neuburg sind knapp 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon betroffen.

Aufgrund einer seit Herbst vergangenen Jahres deutlich rückläufigen Nachfrage hat die Deutsche Rockwool Kurzarbeit für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantragt. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Gemeinsam mit dem Betriebsrat war im Januar eine Betriebsvereinbarung zu deren Einführung erarbeitet worden.

Insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Produktion und Verwaltung gehen im Februar am Standort Neuburg in Kurzarbeit. Vereinbart wurde eine Reduktion ihrer Arbeitszeit um bis zu maximal 30 Prozent. Die Situation wird wöchentlich neu bewertet, um eine möglichst baldige Rückkehr zur Vollbeschäftigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen, heißt es weiter.

Sinkende Nachfrage: Kurzarbeit bei Rockwool in Neuburg

„Die Entscheidung, Kurzarbeit zu beantragen, ist uns nicht leichtgefallen“, erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Volker Christmann. Man werde versuchen, so schnell wie möglich zu den normalen Arbeitszeiten für alle zurückzukehren. "Unser vordringliches Ziel in der jetzigen Phase ist der Erhalt aller Arbeitsplätze. Es besteht die begründete Hoffnung, dass die deutsche Bauwirtschaft schon bald zu einer ‚neuen Normalität‘ mit einer dann wieder stabilen Nachfrage nach Dämmstoffen zurückfindet“, so Christmann. Ursache der rückläufigen Nachfrage nach Dämmstoffen seien die inzwischen zahlreichen Projektverschiebungen, verlautet aus dem Unternehmen. (AZ)