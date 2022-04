Situation spitzt sich zu: Neuburger Tafel soll mehr Geld bekommen

Viele Hilfesuchende und zu wenige und zu teure Lebensmittel: Die Situation in der Neuburger Tafel spitzt sich zu. Die Stadt will nun einen einmaligen Zuschuss zahlen.

Die Neuburger Tafel ist derzeit mit besonderen Belastungen konfrontiert. Wie berichtet, machen den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Vielzahl an ukrainischen Flüchtlingen, die schlechte Verfügbarkeit von Lebensmitteln sowie deren gestiegenen Preise zu schaffen. Die Situation scheine weiter zu eskalieren, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) ließ sich demnach von den Problemen der Tafel berichten. Die Ehrenamtlichen befürchten offenbar eine weitere Zuspitzung. Die große Nachfrage nach Essen sowie die geringe Verfügbarkeit von Nachschub liefen immer weiter auseinander, heißt es. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die Preise für Nahrungsmittel in den kommenden Wochen weiter steigen.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats machte Sissy Schafferhans (FW) auf das Problem aufmerksam. Grundnahrungsmittel würden fehlen, Menschen stünden ab frühmorgens in der Schlange, um Lebensmittel zu erhalten, die sie sich sonst nicht leisten können. Schafferhans sprach sich deshalb dafür aus, eine weitere Unterstützung für die Tafel auf den Weg zu bringen. „Es ist dringend“, betonte sie, neben ihrem Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Menschen aus der Ukraine unterstützen.

Angespannte Lage bei der Tafel Neuburg: Stadt will unterstützen

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schloss sich dem an. Er sei „überwältigt“ von der aktuellen Hilfsbereitschaft, so der Rathauschef. Bezüglich einer weiteren Unterstützung für die Tafel verwies auf die Sitzung des Finanzausschusses am kommenden Dienstag. Das Gremium wird dann darüber sprechen, einen einmaligen Zuschuss von 5000 Euro an die Einrichtung zu zahlen – zusätzlich zum jährlichen Zuschuss von 6000 Euro. Diese Überweisung hat die Kämmerei außerdem bereits Anfang April veranlasst, als Zahlungstermin vorgesehen war eigentlich der 1. Juli.

Bettina Häring (FDP) verwies darauf, dass man nicht nur ukrainischen, sondern auch afghanischen Flüchtlingen helfen müsse, die mittlerweile ebenfalls in Neuburg untergekommen sind. Man stehe in der Pflicht, sich auch dieser Menschen anzunehmen, betonte Häring. Sie erinnerte an den Beschluss des Stadtrats im Herbst, den übergeordneten Behörden Bereitschaft zu signalisieren, afghanische Ortskräfte und ihre Familien in Neuburg willkommen zu heißen. Dieser Beschluss dürfe „keine leere Hülse bleiben“.

