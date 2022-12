SKM Neuburg: Seit 35 Jahren Hilfe für Menschen in Not

Plus Der Sozialdienst SKM Neuburg schaut auf ein arbeitsreiches Jahr. Die Betreuung der Notunterkunft wurde zwar abgegeben, die Arbeit aber deshalb nicht weniger.

Schon fast zur Corona-Tradition sind die Weihnachtspäckchen für die Bewohner der Übergangswohnungen des SKM Neuburg geworden. Auch heuer lud der Katholische Verein für soziale Dienste vorsichtshalber die Klienten nicht zu einer Weihnachtsfeier. Dafür spendete, wie bereits in den beiden Jahre zuvor, die Stiftung vP Foundation der Neuburger Familie Fritz von Philipp für jeden ein Weihnachtspäckchen. Damit aber nicht genug. Heuer bekommt jeder noch ein zweites Päckchen, geschnürt von der Pfarrei der Apostelkirche.