So feiert die Neuburger Christuskirche den Abschluss der Außensanierung

Plus Die Gemeinde der Christuskirche feiert die gelungene Außensanierung. Etwas Spott geht Richtung Denkmalschutz. Zum 100-jährigen Bestehen soll alles fertiggestellt sein.

Der Pfarrer trägt Anzug, macht Kabarett im Altarraum und lässt die Besucher Zettel ausfüllen – so ein Gottesdienst ist auch für die protestantische Kirche ungewöhnlich. Mit einem „Anderszeit“-Gottesdienst feierte die Gemeinde der Christuskirche den Abschluss der Außensanierung.

Wie berichtet, hatte die evangelische Gemeinde Fassade, Dach, Portal, die Turmuhr und andere „Kleinigkeiten“ richten lassen. Abgesehen davon, dass die Uhr jetzt nicht mehr nachgeht, „strahlt die Kirche wieder in hellen Farben und lädt zum Gottesdienst ein“, freut sich Vertrauensfrau Eveline Härtel. Für Pfarrer Jürgen Bogenreuther müsste von der frisch gestrichenen Fassade „etwas abfärben, dass wieder mehr Menschen in die Kirche gehen und eine frische Botschaft mitnehmen“. Diese Botschaft müsste zu Konsequenzen im eigenen Leben führen. Eine solche Kirche, die „abfärbt“, könne ihre Mitglieder ansprechen und leiten.