Neuburg

vor 31 Min.

Wie geht es den afghanischen Ortskräften in Neuburg?

Plus Drei Männer, die in der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft leben, sprechen über ihre Situation. Die Suche nach Sprachkurs und Wohnung ist nicht leicht.

Von Laura Gastl

Ganz klar: Seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, sind es die von dort kommenden Geflüchteten, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Dabei reisen nach wie vor auch Flüchtlinge anderer Nationen in Deutschland ein – zum Beispiel aus Afghanistan. Laut Pressesprecherin Sabine Gooss leben derzeit 155 Familien afghanischer Ortskräfte im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, einige davon in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Neuburg.

