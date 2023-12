Neuburg

So geht es für Michael Regnet nach dem Stadtmarketing weiter

Plus Vier Jahre war Michael Regnet Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings und im Stadtgeschehen sehr präsent. Wie es für ihn jetzt weitergeht.

Von Barbara Wild

Am 29. Dezember 2023 hat Michael Regnet seinen letzten Arbeitstag als Geschäftsführer des Stadtmarketing Neuburg, dann wird er nach vier Jahren ein letztes Mal die Tür zur Geschäftsstelle zusperren. Den Schlüssel übergibt er, wie berichtet, an seinen Nachfolger Nils Lahn. "Es war eine gute Zeit und ich habe es bis zum Ende mit Freude gemacht", sagt Regnet. Doch er freut sich auch auf seine neue Aufgabe. Am 15. Januar geht es los.

Nein, es ist kein anderer Marketing-Job und für den 41-Jährigen geht es auch nicht wieder zurück zur Sparkasse Neuburg-Rain. Regnet wird ab Mitte Januar in Flecktarn unterwegs sein. Als Reserveoffizier übernimmt er den Posten des Sportoffiziers im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Er vertritt einen Mann im Einsatz. Bereits die vergangenen Jahre hat Regnet immer Zeit investiert, um sich innerhalb der Bundeswehr weiterbilden, zu schulen und ausbilden zu lassen. Zuletzt besuchte er Offizierslehrgänge in Fürstenfeldbruck und kann jetzt als Oberstleutnant der Reserve am Flugplatz in Zell eingesetzt werden.

