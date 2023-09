Neuburg

18:00 Uhr

So geht es mit dem Parkleitsystem in Neuburg weiter

Dank dieser Anzeigen wissen Autofahrer seit Februar, wie viele Parkplätze in der Tiefgarage frei sind - hier am Fürstgartencenter.

Plus Wo sind in Neuburger Tiefgaragen noch Plätze frei? Das sollen digitale Anzeigen an Einfallsstraßen zeigen. Jetzt wurde über diese Idee eine Entscheidung getroffen.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Seit Februar dieses Jahres gibt es in den Neuburger Tiefgaragen eine digitale Anzeige, wie viele Parkplätze noch frei sind. Mit dem neuen Parkleitsystem soll verhindert werden, dass Autofahrer auf der Suche nach einem Stellplatz durch die Innenstadt fahren. 65.000 Euro haben die Stadtwerke dafür investiert. Jetzt ging es darum, ob auf den Einfallsstraßen entsprechende Schilder aufgestellt werden sollen, die bei der Fahrt in die Stadt zeigen, wo überhaupt noch ein unterirdischer Parkplatz zu haben ist.

Die Initiative von Grünen-Stradtrat Gerhard Schoder wurde allerdings abgelehnt. Die Mitglieder des Werkausschusses votierten mit 7:4 Stimmen gegen die digitalen Anzeigentafeln. Fünf große Hinweisschilder mit Fundamenten hätten rund 105.000 Euro gekostet. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU) hält die Schilder für „völlig überflüssig“. Sie würden den Suchverkehr kaum verringern, außerdem seien in den Tiefgaragen und auf der Schlösslwiese "im Normalfall" immer Parkplätze frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen