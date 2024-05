Neuburg

So läuft der Europawahlkampf auf dem Neuburger Wochenmarkt

Plus Der Europawahlkampf auf dem Neuburger Wochenmarkt verläuft eher zäh. Die Parteien betreiben „Business as usual“ und versuchen, die Bedeutung des Urnengangs am 9. Juni ins Bewusstsein zu rücken.

Von Reinhard Köchl

Eigentlich gehört es zum Selbstverständnis der Parteien, die eigenen Ziele und Kandidaten den Wählerinnen und Wählern so leidenschaftlich wie möglich anzupreisen. Aber bei den Europawahlen schalten die Verantwortlichen regelmäßig in den „Business-as-usual-Modus“. Ab und an ein paar Stände aufbauen, eher lustlose Kampagnen, gelegentlich ein paar Gespräche mit Passanten: Der Wahlkampf am Neuburger Wochenmarkt steht symbolisch für die Bedeutung des in gut zwei Wochen stattfindenden Urnengangs: ein Pflichttermin, nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Wahlkampf? Irgendwie scheint das Wort aus der Zeit gefallen. Keiner kämpft mehr zwischen Markthalle und Pfafflinger, man begrüßt sich und baut die diversen Devotionalien aus dem Fundus der jeweiligen Geschäftsstellen an den vom Ordnungsamt zugewiesenen Plätzen auf. Wobei sich an diesem Samstag gerade einmal zwei Bewerber, nämlich die CSU und die Grünen, um vielleicht noch den einen oder die andere Unentschlossene streiten. Aber gibt es wirklich noch Menschen, die nicht wissen, wen sie am 9. Juni wählen, zumal der Trend immer mehr zur Briefwahl geht? Auch die Zahl der Uninteressierten, die diesen Termin einfach ignorieren, ist bei Europawahlen beinahe schon traditionell hoch. Welchen Nutzen haben also solche Stände?

