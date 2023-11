So lief das Ferienprogramm in den Neuburger Bürgerhäusern

In den Bürgerhäusern Ostend sowie Schwalbanger wurde ein abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten. Was die Kinder erlebt haben.

Was braucht es, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der schulfreien Zeit in Quartieren mit sozialen Herausforderungen zu stemmen? Mehrere Einrichtungen, die Hand in Hand zusammenarbeiten, um diesen Bedarf zu decken. In den vergangenen Herbstferien fand die jüngste Ausgabe des Ferienprogramms in den Bürgerhäusern Ostend sowie Schwalbanger statt. Das Angebot von Stadtteilmanagement, Bürgerverein Ostend und Familienzentrum, in Zusammenarbeit mit den stadtteilansässigen Grundschulen und Jugendsozialarbeiterinnen, verfolgt neben der Entlastung und Unterstützung der Familien auch die Förderung von sozialem Zusammenhalt, heißt es in einer Pressemitteilung. Was demnach für die Kinder der Jahrgangsstufen eins bis neun jedoch wichtiger ist: „Sie erleben Freude und Spaß, erfahren ein soziales Miteinander, Partizipation und Wertschätzung, dürfen aber auch entdecken und staunen“ so Diplom-Sozialpädagoge Jürgen Stickel.

Herbstferienprogramm in den Neuburger Bürgerhäusern Ostend und Schwalbanger

Fachkräfte aus den Einrichtungen sorgen gemeinsam mit engagierten Stadtteilbewohnerinnen und -bewohnern für eine sichere und pädagogische Betreuung mit sinnvollen Freizeitaktivitäten. So standen in den beiden Bürgerhäusern abwechslungsreiche Inhalte auf dem Programm, heißt es. „Vom klassischen Kürbisschnitzen und der gruseligen Halloweenparty, über Freispiel, Kreativität und Handwerk, bis hin zum Ausflug in das schöne Altmühltal zum Schulerloch mit Wanderung, Museum und Tatzelwurmbrücke – die Programmpunkte haben einen jahreszeiten- und sozialintegrativen Charakter“, erklärt Stickel. Komplettiert wurde das Programm mit den Ferienaktionen für die Älteren, die gemeinsam zum Bowling und in den Trampolinpark fuhren.

Gefördert wird das Ferienprogramm in den beiden Stadtteilen über das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensqualität im Quartier zu erhöhen, die Integration der Kinder zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. (AZ)