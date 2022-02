Den Neuburger Fadenspielern glückt die Rotkäppchen-Premiere

Plus Die Neuburger Fadenspieler lassen wieder die Puppen tanzen. Mit dem berühmten Märchen "Rotkäppchen" begeistern sie nicht nur die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Um es vorneweg zu nehmen: Die „Premiere“ der Fadenspieler Neuburgs mit dem Grimmschen Märchen Rotkäppchen, dem die Ensemblemitglieder einen eigenen Touch verliehen, glückte in deren neuen Theaterräumen in jeder Hinsicht.