So macht das Bündnis für Demokratie in Neuburg weiter

Nach der Demo gegen Rassismus und Hass in Neuburg will das Bündnis aus 33 Organisationen weitere Akzente mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen setzen.

„Für Demokratie und Vielfalt – gegen Rassismus und Hass“ - unter diesem Motto hatten am 3. Februar rund 2000 Menschen in Neuburg für eine Gesellschaft des Respekts und der Toleranz demonstriert. Doch das soll es nicht gewesen sein. Das Bündnis aus 33 Organisationen aus der Region wird seine Aktivitäten fortsetzen. Eine ganze Reihe an Veranstaltungen sind geplant.

Vergangene Woche hatten sich Vertreter der Organisationen getroffen und gemeinsam ein Konzept erarbeitet, wie sie das Thema Demokratie und Toleranz in der Öffentlichkeit halten wollen. Das Ziel: etwa einmal im Monat eine Veranstaltung organisieren, die auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Schwerpunkten das Thema beleuchtet.

41 Bilder Die Demo in Bildern: So setzten sich die Neuburger für die Demokratie ein Foto: Manfred Dittenhofer

Den Anfang macht ein Abend mit dem Thema "Rassismus im Alltag – wir schauen nicht weg!" am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Gasthaus Pfafflinger. Der 21. März ist der weltweite Tag gegen Rassismus. "Es scheint uns passend, an jeweiligen Aktionstagen das passende Thema zu beleuchten", sagt Werner Widuckel, Koordinator des Bündnisses.

Bündnis gegen Rassismus und Hass will jeden Monat eine Aktion in Neuburg organisieren

Weitere Termine sind bereits anvisiert: Am 27. April wird mit einer Mahnwache Hans Nebelmeier gedacht. Es folgen Aktionen am 8. Mai (Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus), am 23. Mai (75 Jahre Grundgesetz) und am 20. Juni (Weltflüchtlingstag).

Worum geht es am 21. März? Alltag erscheint oft harmlos und ist mitunter sogar unbeabsichtigt. Dennoch verletzt er hiervon betroffene Menschen und sorgt für Konflikte in unserer Gesellschaft. Rassismus kann aber auch beabsichtigt sein, um Konflikte bewusst zu schüren und Menschen auszugrenzen. Menschen, die von Rassismus im Alltag betroffen sind, kommen selten zu Wort, um ihre Erfahrungen zu schildern. „Deshalb sollen sie in dieser Veranstaltung im Mittelpunkt stehen, um aufzuzeigen, was Rassismus im Alltag konkret für die hiervon Betroffenen bedeutet. Es geht darum, hierüber ins Gespräch zu kommen und Wege zur Überwindung von Rassismus zu erörtern“, erläutert Widuckel. Jedermann ist eingeladen.

