Neuburg

So macht die Kreisverkehrswacht in Neuburg Senioren fit fürs E-Bike

Plus Die Kreisverkehrswacht Neuburg bietet mit der Polizei kostenlose Sicherheitskurse für Senioren auf ihren E-Bikes an. Was die Teilnehmer dabei lernen.

Von Manfred Dittenhofer

Der Senior ist mit seinem elektrisch angetriebenen Fahrrad flott unterwegs, als rechts vor ihm plötzlich ein Hindernis auftaucht. Jetzt ist die richtige Reaktion gefordert. Bremsen, aber nicht zu schwach, sonst reicht es vielleicht nicht, und auch nicht zu fest, sonst blockiert am Ende der Vorderreifen, was das Fahrrad unberechenbar macht. Der Senior reagiert richtig. Denn er hat die Situation nun schon mehrmals unter kundigen Augen trainiert. Das alles passiert auch nicht auf der Straße, sondern auf dem Hubschrauberlandeplatz in der Wilhelm-Frankl-Kaserne in Neuburg. Dort trainiert die Kreisverkehrswacht zusammen mit der Polizei Neuburg regelmäßig Pedelec-Fahrerinnen und Fahrer, die über 60 Jahre alt sind.

Vor Kurzem fand wieder ein solches Training statt. Nach einer Theorie-Einweisung, die Verkehrsregeln und technische Details von Elektrofahrrädern umfasst, ging es in den Sattel. Bereits das Aufsteigen will geübt sein. Aber nicht nur das. Auch das Anfahren, das Schalten und das Absteigen haben es in sich. Und welche Unterstützungsstufe nutzt man fürs Losfahren? Ein wichtiges Kriterium ist die Höhe des Sattels. Ist der Sattel optimal fürs Treten eingestellt, kommt man bei aufrecht stehendem Rad meist nicht mehr auf den Boden. Ein schräggestelltes Pedelec allerdings hat ein anderes Gewicht als ein normales Fahrrad. Dieses Gewicht wirkt sich natürlich auch bei engen Kurvenfahrten sowie beim Bremsen und Ausweichen aus. All das wird geübt.

