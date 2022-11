So startet das Programm der Neuburger Weihnacht am Schrannenplatz

Vier Wochen lang ist in Neuburg am Schrannenplatz ein Weihnachtsprogramm geplant. Von Chören bis Marionettentheater ist einiges geboten.

Der Startschuss für das Neuburger Weihnachtsprogramm fällt am Donnerstag, 24. November, also genau vier Wochen vor Heiligabend. In diesem Jahr darf das Programm endlich wieder voll bepackt sein, die einzelnen Aktionen können sich sehen lassen.

Denn geboten sind nicht nur Veranstaltungen für Kinder, auch musikalische gibt es Angebote für jeden Geschmack. Los geht es erst einmal an der Wichtelhütte, die sich in diesem Jahr direkt beim Bootshaus befindet, und natürlich am Schrannenplatz, wo die feierliche Eröffnung geplant ist. Der Startschuss fällt am 24. November um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert der Neuburger Stadtkapelle, danach wird der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und natürlich dem Neuburger Christkind eröffnet. Bei der Neuburger Sozialverlosung, die auch am Donnerstag startet, dürfen übrigens bereits ab 15 Uhr Lose gekauft werden. Auch das Kindersuchspiel "Sternderlpass" feiert seinen Auftakt.

Neuburger Weihnacht startet am Schrannenplatz

Ein Ausblick auf das erste Weihnachtswochenende ist vielversprechend: Am Freitag, 25. November, öffnet um 18 Uhr die Ausstellung "Schneemänner & Co im Winterwunderland" im Obergeschoss der Markthalle. Um 18.30 Uhr tritt das 4phones Saxophonquartett auf. Im Zeichen der Musik steht dann auch der Samstag, 26. November. Um 13 Uhr steht der Musikverein Heinrichsheim auf der Bühne, um 18.30 Uhr cloud7 mit Live-Musik. Der erste Advent am Sonntag beginnt dann vor allem für die kleinen Neuburgerinnen und Neuburger attraktiv. Denn mit zwei Stücken steht das Oberbayerische Marionettentheater Richter auf der Bühne. Um 14 Uhr mit "Die verzauberte Prinzessin", um 15.15 Uhr mit "Hänsel und Gretel", jeweils bei freiem Eintritt. Um 17 Uhr treten dann die Baringer Jungmusikanten auf.

Wer in diesem Jahr am Schannenplatz übrigens fehlt, sind die Fleißigen Bienen. Diese haben sich glücklicherweise nicht komplett von der Neuburger Weihnacht verabschiedet, sondern sich lediglich einen neuen Ort auserkoren. In dieser Weihnacht werden sie ihren Stand im Neuburger Schlosshof aufbauen. Die Schlossweihnacht findet allerdings erst am zweiten und dritten Adventswochenende statt, ebenso wie der Christkindlmarkt am Karlsplatz. Der Christkindlmarkt und die Schlossweihnacht starten beide am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr.