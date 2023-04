So startet der Neuburger Bienenzuchtverein in die neue Saison

Plus Das Vereinsheim des Bienenzuchtvereins soll Adresse für Schulen und Jungimker werden. Die EU-Kommission sieht die Hälfte des importierten Honigs als „gepanscht“.

Mit dem beginnenden Frühling schwärmen die Bienen aus zur Nahrungssuche. Die Imker hoffen auf reichlich Pollen und Nektar, damit die Bestäubung funktioniert und viel Honig geschleudert werden kann. Wie im Bienenvolk nimmt auch im neuen Vereinsheim des Neuburger Bienenzuchtvereins die Betriebsamkeit zu.

Im Treffpunkt am Donauwörther Berg macht nicht nur der sonntägliche Frühschoppen mehr Spaß, der Verein organisiert Vorträge und bildet Jungimker aus. Zehn Interessierte erlernen derzeit elementare Grundlagen der Imkerei. Zur Hauptblütezeit Anfang Mai erhält jeder Neuling ein Bienenvolk als "Start-up" und kann seine praktischen Fähigkeiten testen.