Neuburg

20:00 Uhr

Die Not der Notärzte: Mediziner im Raum Neuburg werden zur Mangelware

Immer seltener können die Notarztdienste in der Region besetzt werden. Dazu kommt: In den kommenden drei Jahren gehen in der Region drei Notärzte in den Ruhestand.

Plus Notärzte werden zur Mangelware. Wieso Dienstpläne immer öfter unbesetzt bleiben und welche Folgen der Ärztemangel hat – gerade auch in der Region Neuburg/Ingolstadt.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Egal, wann der Alarm losgeht. Alexander Hatz sitzt Minuten später im Einsatzfahrzeug. Erst im Auto erfährt er, welcher Notfall ihn wo erwartet. Wenn der Arzt Notdienst hat, muss er zu jeder Tages- und Nachtzeit topfit und hellwach sein. Oft geht es um Leben oder Tod. Nur: Manche Notarzt-Schichten, vor allem nachts und an Wochenenden, bleiben immer öfter unbesetzt. Die Notärzte fühlen sich inzwischen von den politischen Entscheidern in Stich gelassen. Da werde schöngeredet, was kurz vor dem Kollaps steht, so Hatz.

