Innenstadt als Shopping-Mall: So stellt sich "Die Linke" Neuburgs Zentrum vor

So stellt sich Linke-Stadtrat Michael Wittmair eine mögliche Glasüberdachung in der Neuburger Innenstadt vor. Er möchte für Neuburg ein ähnliches Konzept wie beim Westpark in Ingolstadt. Mit kostenlosen Parkplätzen und wetterunabhängigen Einkaufsmöglichkeiten.

Plus „Die Linke“ verteilt im Stadtrat eine Broschüre mit einer Vision für die Neuburger Innenstadt. Die Ideen: Eine Überdachung aus Glas und ein unterirdisches Parksystem.

Von Anna Hecker

Eine mit Glas überdachte Rosenstraße, ein unterirdisches Parksystem, die Neuburger Innenstadt als eine große Shopping-Mall. In einem zehnseitigen Broschürenheft stellt Michael Wittmair seine Zukunftsvision vom Neuburger Stadtzentrum vor – verbunden mit einem Antrag der Partei „ Die Linke“ für den Stadtrat, nach dem ein Einzelhandelskonzept vollständig umgesetzt werden soll. Noch liegt der Antrag bei der Verwaltung zur Bearbeitung, doch was erwartet sich Wittmair, sollte der Antrag in Verbund mit der Broschüre tatsächlich im Stadtrat diskutiert werden?

