So verlief die Ausbildungsmesse "Azubi" in Neuburg

Die Neuburger Ausbildungsmesse "Azubi" hat heuer zum 17. Mal stattgefunden. Was diesmal geboten war und wieso die Messe so erfolgreich ist.

Finja Stülp schlendert über die Ausbildungsmesse, ja lässt sich regelrecht treiben. Es ist gut voll in der Neuburger Parkhalle. Und in der daneben liegenden kleinen Turnhalle, im Foyer des Parkbades und auf dem Vorplatz. Die Parkhalle alleine reicht schon lange nicht mehr aus für die "Azubi", die heuer zum 17. Mal stattfand. Gerade das reichhaltige Angebot an Firmen und an Ausbildungsberufen hat nicht nur Finja Stülp zur Messe gelockt. Geballte Information erhofft sich die 15-Jährige. Und viele Möglichkeiten, Kontakte für ein Schnupperpraktikum zu knüpfen.

Volle Halle: Die "Azubi" 2023 lockte viele Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern in die Parkhalle. Die Messe ist mittlerweile so groß, dass die Dreifachturnhalle alleine nicht mehr ausreicht. Foto: Manfred Dittenhofer

Und genau das boten viele Unternehmen den vielen Schülerinnen und Schülern, die zur Messe pilgerten, davon die meisten mit ihren Eltern. Die Unternehmen erwarteten sie sehnsüchtig. Alle suchen Nachwuchs. Die Firma Dilg zum Beispiel, in Neuburg-Zell im Spezialmaschinenbau tätig, bräuchte einen Mann für die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. Oder natürlich eine Frau. Beworben hat sich dieses Jahr niemand bei Dietmar Dilg. Aber von der Messe versprechen sich er und seine Frau Elvira vor allem junge Menschen, die ein Praktikum absolvieren. "Dann können sich beide Seiten schon mal kennenlernen."

"Azubi" in Neuburg: Dem Schreinerhandwerk geht es verhältnismäßig gut

David Bircks, Chef von DTB Trockenbau, sieht in Rennertshofen vor allem den fehlenden ÖPNV, der sein Einzugsgebiet für Lehrlinge stark einschränke. "Wir finden keinen Trockenbauer", erzählte er. Und das trotz Rundumversorgung durch Mentoren und einen Ausbildungsbeauftragten sowie Hilfe bei schulischen Problemen.

Bei den Schreinern geht es traditionell bunt zu. Im Handwerk die Innung, die die geringsten Nachwuchssorgen hat – vielleicht auch deshalb, weil sie auf der "Azubi" gemeinsam auftreten? Foto: Manfred Dittenhofer

Den Schreinern geht es, was den Nachwuchs betrifft, immer noch verhältnismäßig gut. Aber verrückte Welt: Die Schreinerei Pettmesser in Oberhausen hat dieses Jahr nicht eine einzige Bewerbung erhalten, für das kommende Jahr aber schon sechs. Eine Flaute bei den Bewerbungen für dieses Jahr bestätigten nicht nur die Zimmerer. Christian Stemmer von Holzbau Stemmer in Unterhausen führt diese Delle auf die Corona-Jahre zurück. Kaum Schulbesuche, keine Schnupperpraktika, kein Kontakt zwischen Lehrbetrieben und Schülerinnen und Schülern. Das habe die Suche nach Lehrlingen stark erschwert.

Der Ausbildungsmarkt hat sich im Laufe der Zeit verändert, weiß Neuburgs OB

Nicht nur die Handwerksbetriebe suchten auf der "Azubi" nach Nachwuchs. Neben den festen Größen wie der Sparkasse Neuburg-Rain oder Audi waren diesmal zahlreiche neue Firmen auf der Messe vertreten. Die Firma Hama zum Beispiel schaute aus Monheim vorbei. Und das Klinikum Ingolstadt warb für seine Ausbildung. Die AGCO-Gruppe, zu der der Traktorenhersteller Fendt gehört, waren mit einem Messestand vertreten. Die Technische Hochschule bemühte sich um Nachwuchs. Und selbst die Agentur für Arbeit ist auf der Suche nach Nachwuchs, wie Beraterin Elke Kastl-Fitzek berichtete. Die Bundesagentur bildet zum Beispiel Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen aus.

Neuburgs Oberbürgermeister gibt alles: Bernhard Gmehling bei der Jagd nach Geldscheinen – ein Spiel, das die Sparkasse für die Gäste organisiert hatte. In die "Blüten" waren Gutscheine gemischt, von denen man möglichst viele ergattern musste. Foto: Manfred Dittenhofer

Seit 17 Jahren ist die "Azubi" fester Bestandteil im Neuburger Veranstaltungskalender. Der Ausbildungsmarkt hätte sich in dieser Zeit nicht extremer verändern können. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling blickte bei seinem Rundgang durch die Hallen auf diesen Aspekt und sagte: "Damals suchten die Absolventinnen und Absolventen händeringend einen Ausbildungsplatz. Heute suchen die Firmen händeringend Auszubildende. Und so manche Stelle bleibt am Ende unbesetzt. Die Absolventinnen und Absolventen können heute aus einem Überangebot an Ausbildungsplätzen auswählen."

30 Bilder Das war die Ausbildungsmesse "Azubi" 2023 Foto: Manfred Dittenhofer

Selbst während der Pandemie fand die "Azubi" in Neuburg statt

Die "Azubi" selbst konnte durch das Virus nicht gestoppt werden. Trotz Corona fand die Ausbildungsmesse jedes Jahr statt. Dazu Organisator Michael Regnet: "Wir hatten viel Glück, weil die Inzidenzraten zu unseren Terminen immer knapp unter der Grenze zum Lockdown waren." Aber gerade in Zeiten, in denen sich die Betriebe und die Ausbildungsplatzsuchenden nicht mehr bei Schulbesuchen, Infoveranstaltungen und bei Praktika treffen konnten, spielte die "Azubi" eine immer wichtigere Rolle. Entsprechend lang ist die Liste der Betriebe, die keinen Platz mehr auf der Messe fanden. Für die Messe im nächsten Jahr sind bereits erste Anmeldungen beim Neuburger Stadtmarketing eingetroffen.

Jedes Unternehmen und jeder Messestand lockte mit irgendwelchen Besonderheiten, um mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen. Foto: Manfred Dittenhofer

Und Finja Stülp? Sie interessiert sich für das Landratsamt genauso wie für einen kreativen Beruf, in dem sie ihr zeichnerisches Talent nutzen kann. Oder doch etwas Soziales? Ein Handwerksberuf im Bereich Metallverarbeitung? Mal sehen! Mit vielen neuen Eindrücken ging sie nach Hause.